Чому Світовий банк застерігає від податкового мінімуму у 21%

Голова Світового банку Девід Малпасс в інтерв'ю ЗМІ застеріг світових лідерів від установлення занадто високої глобальної мінімальної податкової ставки для компаній. Оскільки, банкір не хоче, щоб нові правила заважали бідним країнам приваблювати інвестиції.

Позиція Малпасса

Малпасс перш за все заявив, що, на його думку, мінімальна ставка у 21%, яку пропонує міністр фінансів США Джанет Єллен – здається зависокою. Проте, регулятори сподіваються досягнути глобальної податкової угоди до середини поточного року.

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Підняття податкової ставки

Ситуація у США

На захист підняття податкової ставки Єллен зауважила, що це необхідний крок, щоб зупинити "30-річні перегони на виживання", внаслідок яких країни знизили ставки для компаній у спробі залучити інвестиції в бізнес. Саме тому, на думку міністерки, необхідний мінімальний податок на доходи компаній.

Джанет Єллен виступає за те, щоб всі країни погодилися на мінімальну податкову ставку у 21%. У цей же час у США президент Джо Байден домагається підвищення мінімальної податкової ставки до 28%.

У США планують підвищити мінімальну податкову ставку з 21% до 28%. Останній раз в США суттєво підіймали податки ще за часів каденції Білла Клінтона у 1993 році.

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Ситуація у Великій Британії

У Великій Британії уряд також планує підняти податки на корпорації з 19% до 25%. Зміни плануються на 2023 рік. Варто зазначити, що таке суттєве підняття податку стане першим підвищенням для країни з 1970 року.

Глобальна податкова угода

Раніше переговори щодо мінімальної корпоративної ставки, котрі проводила Організація економічної співпраці та розвитку, фіксувались на рівні 12,5%. Проте на цьому тижні Європейська комісія заявила, що підтримує ідею мінімального податку, але поки що не дала ніяких коментарів щодо допустимого рівня податку.

Малпасс вважає, що світові лідери повинні подумати про те, як новий глобальний податок зможе співіснувати з іншими податками на викиди вуглецю та цифрові послуги, що надають технологічним гігантам зовсім інших пріоритетів для переговорів.

Податкові ставки важливі для всіх, тому також повинен бути правовий осередок, котрий привабив би нові інвестиції в економіку бідніших країн,

– зауважив Малпасс.