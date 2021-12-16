Світовий банк за два роки виділив Україні 350 мільйонів доларів
Джерело:Мінсоцполітики у фейсбуці
Упродовж 2 років Україна отримала 350 мільйонів доларів від Світового банку. Гроші виділяли на реалізацію соціальних програм.
Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Гроші виділяли на підтримку соціальних реформ в Україні та програм соціального захисту.
Зауважте Інфляція у Великій Британії досягла 10-річного максимуму: які опції має Банк Англії
Протягом 2020 та 2021 років Світовий банк направив близько 350 мільйони доларів на підтримку соціальних реформ в Україні та програм соціального захисту. Також до нового року ще 15 мільйонів доларів надійде до Державного бюджету,
– заявила Лазебна.
Політикиня зустрілася з представниками Світового банку. Темою обговорення стали 3 основні напрямки стратегічного партнерства на наступні 5 років.
Зокрема, мовиться про:
- впровадження системи базового гарантованого доходу для непрацездатних;
- уніфікацію мінімальних пенсійних гарантій та правил індексації всіх пенсій на рівні законодавства;
- запровадження та розвиток обов'язкової накопичувальної пенсійної системи.
Україні виділили ще 150 мільйонів доларів
- Від Світового банку Україна також отримала 150 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-19.
- На ці гроші Україна зможе закупити 16,5 мільйона доз вакцин.
- Цих доз вистачить, аби вакцинувати близько 20% українців.
- Регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі заявив, що рівень вакцинації в Україні все ще є одним із найнижчих в Європі.
Ексклюзивне інтерв'ю з міністром фінансів: дивіться відео