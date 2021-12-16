Світовий банк за два роки виділив Україні 350 мільйонів доларів

Упродовж 2 років Україна отримала 350 мільйонів доларів від Світового банку. Гроші виділяли на реалізацію соціальних програм.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Гроші виділяли на підтримку соціальних реформ в Україні та програм соціального захисту.

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Протягом 2020 та 2021 років Світовий банк направив близько 350 мільйони доларів на підтримку соціальних реформ в Україні та програм соціального захисту. Також до нового року ще 15 мільйонів доларів надійде до Державного бюджету,

– заявила Лазебна.

Політикиня зустрілася з представниками Світового банку. Темою обговорення стали 3 основні напрямки стратегічного партнерства на наступні 5 років.

Зокрема, мовиться про:

впровадження системи базового гарантованого доходу для непрацездатних;

уніфікацію мінімальних пенсійних гарантій та правил індексації всіх пенсій на рівні законодавства;

запровадження та розвиток обов'язкової накопичувальної пенсійної системи.

Україні виділили ще 150 мільйонів доларів

Від Світового банку Україна також отримала 150 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-19.

На ці гроші Україна зможе закупити 16,5 мільйона доз вакцин.

Цих доз вистачить, аби вакцинувати близько 20% українців.

Регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі заявив, що рівень вакцинації в Україні все ще є одним із найнижчих в Європі.

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