Світовий банк оголосив про кроки у відповідь на продовольчу кризу, яка вже розгорнулася у світі.
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Як Світовий банк боротиметься з кризою
Організація планує виділити до 30 мільярдів доларів для сільського господарства, харчування, соціального захисту, водопостачання та зрошення. Це фінансування стимулюватиме:
- виробництво харчових продуктів та добрив;
- збільшення можливостей для продовольчих систем;
- розширення торгівлі;
- підтримку вразливих домогосподарств і виробників.
Підвищення цін на харчі має руйнівні наслідки для найбідніших та найуразливіших. Для інформування та стабілізації ринків надзвичайно важливо, щоб країни чітко заявляли про майбутнє збільшення виробництва у відповідь на вторгнення Росії в Україну,
– сказав президент Світового банку Девід Малпасс.
Він закликав країни до спільних зусиль, щоб:
- збільшити постачання енергії та добрив;
- допомогти фермерам збільшити посіви та врожайність сільськогосподарських культур;
- скасувати політику, яка блокує експорт та імпорт;
- не перенаправляти харчі на біопаливо;
- не заохочувати непотрібне зберігання.
Програма розрахована на наступні 15 місяців. У Світового банку вже є 18,7 мільярда доларів у наявних продовольчих проєктах. Ще 12 мільярдів доларів залучать. Більшість ресурсів спрямують на Африку, Близький Схід, Східну Європу, Центральну та Південну Азію
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