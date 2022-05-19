Світовий банк оголосив про кроки у відповідь на продовольчу кризу, яка вже розгорнулася у світі.

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Як Світовий банк боротиметься з кризою

Організація планує виділити до 30 мільярдів доларів для сільського господарства, харчування, соціального захисту, водопостачання та зрошення. Це фінансування стимулюватиме:

виробництво харчових продуктів та добрив;

збільшення можливостей для продовольчих систем;

розширення торгівлі;

підтримку вразливих домогосподарств і виробників.

Підвищення цін на харчі має руйнівні наслідки для найбідніших та найуразливіших. Для інформування та стабілізації ринків надзвичайно важливо, щоб країни чітко заявляли про майбутнє збільшення виробництва у відповідь на вторгнення Росії в Україну,

– сказав президент Світового банку Девід Малпасс.

Він закликав країни до спільних зусиль, щоб:

збільшити постачання енергії та добрив;

допомогти фермерам збільшити посіви та врожайність сільськогосподарських культур;

скасувати політику, яка блокує експорт та імпорт;

не перенаправляти харчі на біопаливо;

не заохочувати непотрібне зберігання.

Програма розрахована на наступні 15 місяців. У Світового банку вже є 18,7 мільярда доларів у наявних продовольчих проєктах. Ще 12 мільярдів доларів залучать. Більшість ресурсів спрямують на Африку, Близький Схід, Східну Європу, Центральну та Південну Азію

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