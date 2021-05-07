На що підуть 200 мільярдів доларів

200 мільярдів доларів від Ради виконавчих директорів МБРР, що входить до групи Світового банку, спрямують на закупівлю сучасного обладнання, створення лабораторій для студентів та науковців, проведення ремонтних робіт для підвищення ефективності освітнього простору в університеті.

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Зокрема, на закупівлю сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для підвищення інформатизації в університетах, а також забезпечення високого рівня навчання, в тому числі і дистанційно,

– йдеться у повідомленні Мінфіну.

Ціль проєкту, що спонсорує кредит

Україна отримає кредит від Світового банку завдяки проєкту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів". Основні цілі проєкту – підвищення конкурентоспроможності здобувачів вищої освіти на ринку праці шляхом оновлення підходів до навчання, викладання та наукової діяльності відповідно до викликів сучасності.

Крім того, не менш важливим є повернення вищим навчальним закладам України авторитетності серед студентів, у тому числі на міжнародному рівні,

– відзначають в Мінфіні.

Міносвіти буде здійснювати реалізацію проєкту Ради виконавчих директорів МБРР протягом 5 років.

У міністерстві розповіли, що найближчим часом відбудуться заходи щодо підписання відповідної угоди між Україною та МБРР та формування критеріїв для відбору вищих навчальних закладів, що братимуть участь у проєкті.