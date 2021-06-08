Про перспективу зростання економіки світу йдеться в огляді Global Economic Prospects Світового банку.
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Світовий банк прогнозує економічний стрибок
- Попри розрив між економіками розвинутих країн та тих, які розвиваються, світовий ВВП у 2021 році, згідно з прогнозом Світового банку, зросте найбільше за 80 років – на 5,6%. Здебільшого результат забезпечать економіки США та Китаю, які зростуть на 6,8% та 8,5% відповідно.
- Крім того, Світовий банк покращив прогноз для України на 2022 – 2023 роки. Так, у 2021 році очікується зростання на 3,8%, а у 2022 та 2023 роках – 3,1% (раніше прогнозували 3%).
- Також очікується, що найбільш розвинені країни повернуться до рівня доходу на душу населення до пандемії коронавірусу у 2022 році.
- Однак дві третини країн з перехідною економікою до цього рівня йтимуть довше. Цьогоріч прогноз для таких країн погіршився і становить 2,9%, хоча у січневому звіті йшлося про 3,4%. Причина падіння показника – відсутність доступу до вакцин.
У Світовому банку наголошують, що складно передбачити розвиток подій далі, адже глобальне відновлення може сповільнитися зі скасуванням держпідтримки та коли вичерпається "відкладений попит". Тоді світова економіка може уповільнитись до 2,7% у 2022 році та 2,1% у 2023 році.
Однак можливим є й протилежний ефект – якщо за поширення вакцин зросте приватний сектор, загальний ВВП по світу може зрости ще більше.