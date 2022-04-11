Через це Світовий очікує, що економіка України скоротиться на 45,1% у 2022 році.

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Чому економіка Україна скоротиться

Понад половина підприємств країни не працюють через війну.

Закриття чорноморського судноплавства з України призвело до скорочення приблизно 90% експорту зерна та половини загального експорту країни.

У багатьох областях війна унеможливила економічну діяльність, а також перешкоджає посівам та збиранням врожаю.

Оцінка в 45% падіння не враховує наслідки руйнування інфраструктури. Також у банку зазначили, що прогноз є дуже непевним, оскільки ніхто не знає тривалості та інтенсивності війни Росії проти України.

Прогноз для інших країн

Російська економіка у 2022 році скоротиться на 11,2% санкції. Зазначимо, що світ продовжить накладати санкції, а на країну-агресорку на початку травня очікує дефолт, тож, ймовірно, Світовий банк перегляне свій прогноз у гіршу сторону.

Регіон, який включає Україну, Білорусь та Молдову, продемонструє скорочення ВВП на 30,7%.

Регіон, що включає Болгарію, Хорватію, Угорщину, Польщу та Румунію, відчує ріст економіки на 3,5% замість 4,7%, як прогнозували раніше.

Песимістичний прогноз

У Світовому банку також описали песимістичний сценарій, за яким ВВП України скоротиться на 75%, економіка Росії – на 20%, а загальне скорочення в Європі та Центральній Азії складе 9%.

Зверніть увагу! Хоч Україні і прогнозують суттєве скорочення економіки у 2022 році, на Україну чекає стрімке відновлення у 2023 році завдяки підтримці Заходу, інвестиціям та коштам, які вдасться відсудити у Росії у вигляді репарацій.

Україні негайно потрібна величезна фінансова підтримка, оскільки вона намагається підтримувати свою економіку, а уряд працює для підтримки українських громадян, які страждають і справляються з екстремальною ситуацією,

– заявила віцепрезидентка Світового банку у Європі та Центральній Азії Анна Б’єрде.

Світовий банк уже спрямував близько 923 мільйонів доларів у вигляді позик і грантів для України та готує наступний пакет допомоги на 2 мільярди доларів.

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