Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України

Світовий банк підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році. Результати покращили від 3% до 3,8%.

Банк зробив економічний огляд регіонів Європи та Центральної Азії. Відповідну інформацію він виклав у своєму звіті.

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Відновлення економіки України

СБ пояснює лише часткове відновлення української економіки у 2021 році:

високою невизначеністю через темпи вакцинації проти COVID-19;

економічною політикою щодо поліпшення інвестицій і забезпечення макроекономічної стабільності.

У звіті зазначили, що позитивні цифри показують сільське господарство і переробна промисловість.

Очікують інфляцію і дефіцит поточного рахунку

Також у Світовому банку очікують інфляцію: у 2021 і 2022 роках – 5%, у 2023 році – 5,8%. Водночас за прогнозами аналітиків, дефіцит поточного рахунку становитиме у цьому році 1,3%, у 2022 році – 2,8%, а у 2023 році – 3,3%.

У 2020 році реальний валовий внутрішній продукт України впав на 4% після чотирьох років зростання.

У звіті мовиться і про імпорт та експорт. Очікують, що у 2021 році український експорт зросте на 7,4%, а показник імпорту підвищиться на 6,8%.

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