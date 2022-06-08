Новий транш є додатком до вже обіцяної підтримки у понад 2,5 мільярда доларів. Таким чином, загальна сума допомоги Україні від Світового банку склала вже понад 4 мільярди доларів.

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Новий транш фінансової допомоги Україні від Світового банку

Виконавча рада Світового банку 7 червня затвердила додаткове фінансування України – 1,49 мільярда доларів. Ці гроші підуть на виплату зарплат державним та соціальним працівникам.

У заяві Світового банку мовиться, що цей новий транш підтримують фінансові гарантії від таких країн:

Велика Британія;

Нідерланди;

Литва;

Латвія.

Крім того, проєкт також підтримується шляхом паралельного фінансування з Італії та внесків нового багатостороннього донорського трастового фонду.

Нагадаємо, що про цей проєкт вперше стало відомо ще на початку травня. Тоді у Міністерстві фінансів України зауважили, що гроші скерують на покриття витрат державного бюджету, які пішли на оплату праці співробітників державних органів та бюджетних установ освітньої галузі – як на національному, так і на регіональному рівнях.

Додамо, що у травні лідери міністерств фінансів країн Великої сімки також пообіцяли нову фінансову підтримку у розмірі 9,5 мільярда доларів, завдяки чому їхня невійськова підтримка України зросла вже майже до 20 мільярдів доларів.

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