Світовий банк підвищив прогноз щодо зростання валового внутрішнього продукту в Україні у 2021 році. Зокрема, він зріс до 3%.

У жовтні 2020 року перспективи оцінювали лише в 1,5%. Про це мовиться у січневому випуску "Перспектив глобальної економіки".

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Згідно з даними, оцінка падіння української економіки у 2020 році на 5,5% та її зростання до 3,1% у 2021 році наразі перебуває на такому самому рівні.

Зверніть увагу! Раніше Світовий банк прогнозував, що у 2021 році відбудеться зростання світової економіки на 4%. Втім, такий прогноз буде реалістичним лише за умови, що вакцинацію від COVID-19 продовжуватимуть в широких масштабах. Детальніше про це – читайте тут.

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Водночас у Мінекономіки прогнозують падіння валового внутрішнього продукту України у 2020 році на 4,8%. Також у 2021 році в міністерстві очікують на 4,6% зростання ВВП.