Світовий банк оновив прогноз зростання ВВП України : що очікують у наступні 2 роки

У Світовому банку зберегли прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на рівні 3,8%. Водночас організація покращила очікування на наступні два роки.

Про прогноз щодо ВВП України йдеться у доповіді Світового банку "Конкуренція та відновлення пост-COVID-19" за осінь 2021 року.

Читайте також Відновлення світової економіки після COVID-19: у яких країнах воно швидше й чому

Новий прогноз Світового банку щодо України

За прогнозами організації, зростання ВВП України у 2021 році становитиме все ті ж 3,8%. У наступні два роки він теж збільшуватиметься: у 2022 році – на 3,5%, а у 2023 році – на 3,7%.

Активність повинна продовжувати відновлюватися у другому півріччі 2021 року, завдяки кращому врожаю, збільшенню споживчого попиту та сприятливим зовнішнім умовам,

– йдеться у доповіді.

Прогноз враховує, зокрема, запровадження можливих подальших тимчасових карантинів у країні для боротьби з епідемією коронавірусу.

Нагадаємо, у червні Світовий банк залишив прогноз зростання ВВП України у 2021 році на рівні 3,8%. На наступні два роки тоді прогнозували зростання на 3,1%.

Прогнози росту ВВП у 2021 році