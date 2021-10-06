Світовий банк оновив прогноз зростання ВВП України : що очікують у наступні 2 роки
Джерело:Світовий банк
У Світовому банку зберегли прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на рівні 3,8%. Водночас організація покращила очікування на наступні два роки.
Про прогноз щодо ВВП України йдеться у доповіді Світового банку "Конкуренція та відновлення пост-COVID-19" за осінь 2021 року.
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Новий прогноз Світового банку щодо України
За прогнозами організації, зростання ВВП України у 2021 році становитиме все ті ж 3,8%. У наступні два роки він теж збільшуватиметься: у 2022 році – на 3,5%, а у 2023 році – на 3,7%.
Активність повинна продовжувати відновлюватися у другому півріччі 2021 року, завдяки кращому врожаю, збільшенню споживчого попиту та сприятливим зовнішнім умовам,
– йдеться у доповіді.
Прогноз враховує, зокрема, запровадження можливих подальших тимчасових карантинів у країні для боротьби з епідемією коронавірусу.
Нагадаємо, у червні Світовий банк залишив прогноз зростання ВВП України у 2021 році на рівні 3,8%. На наступні два роки тоді прогнозували зростання на 3,1%.
Прогнози росту ВВП у 2021 році
- Національний банк України прогнозує зростання реального ВВП на рівні 3,8%.
- Мінекономіки очікує, що цей показник збільшиться на 4,1%.
- А Міжнародний валютний фонд передбачає зростання українського ВВП на 4%.