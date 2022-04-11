Світовий банк очікує падіння ВВП Росії на 11,2%: людей, що живуть за межею бідності, буде більше

За прогнозами Світового банку, у 2022 році ВВП Росії впаде на 11,2%. Окрім цього, значно скоротиться імпорт та експорт товарів, а частка людей, що живуть за межею бідності, зросте.

Також у Росії знизяться інвестиції. Оголосивши війну Україні, урядова верхівка країни-терористки завдала колосальних збитків своїй економіці.

Цікаво Дефолт Росії майже неминучий, – Bloomberg

ВВП Росії впаде на 11,2%, а імпорт – на 16,9%

Світовий банк оприлюднив доповідь, присвячену перспективам економіки Європи та Центральної Азії на тлі розв'язаної Росією війни проти України та її наслідків. У ній мовиться, що у 2022 році ВВП країни-агресорки знизиться на 11,2%.

У 2023 – 2024 роках її економіці вдасться компенсувати лише незначну частину цього провалу додавши 0,6% та 1,3% відповідно. Щодо інших показників прогнози СБ для окупантів також невтішні:

Інвестиції у 2022 році просядуть на 16,9%.

Експорт товарів та послуг скоротиться на 30,9%, а імпорт – на 35,2%.

Прогноз за індексом споживчих цін – 22%.

Частка людей, що живуть за межею бідності, зросте до 12,8%, тоді як торік вона становила 11%.

Оцінка Світового банку песимістичніша за прогнози російських аналітиків, адже консенсус на 2022 рік передбачає падіння ВВП на 8,4%.

Варто подивитися – Фурса про дефолт Росії, Дерипаску та курс валют