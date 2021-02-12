Міністерство фінансів України сподівається отримати другу частину траншу від Світового банку. Загальна сума становить 700 мільйонів доларів. Як зазначив очільник Мінфіну Сергій Марченко, це стане можливим після ухвалення низки законів щодо земельної реформи.

Про це Марченко розповів в інтерв'ю УНІАН.

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Світовий банк вимагає реалізації земельної реформи

Мовиться про кредит у рамках позики на політику розвитку для економічного відновлення. Рішення про перший транш – у сумі 350 мільйонів в американській валюті ухвалили ще в червні 2020 року.

Днями розмовляв з керівником Світового банку в Україні. Обговорювали умови надання коштів. За першим траншем – це staff-level agreement з МВФ. А для другого траншу – прийняття пакету аграрних законів, що, в принципі, реально,

– зауважив Марченко.

Парламенту необхідно ухвалити 2 законопроєкти

За словами міністра, парламент засідатиме вже незабаром, отож шанси ухвалити необхідне законодавство, а мовиться про 2 законопроєкти, та отримати транш – таки є.

Також Марченко наголосив, що тривають перемовини з Міжнародним валютним фондом. Це базовий курс, який дозволить продовжити співпрацю і зі Світовим банком, і з Єврокомісією.

Це дозволить запозичувати під нижчу дохідність, підвищити вартість наших цінних паперів і відповідно – знизити боргові ризики країн,

– сказав глава Мінфіну.

Зазначимо, що програма stand-by від МВФ розрахована на 18 місяців і завершується в грудні 2021 року. Місія Міжнародного валютного фонду поновила роботу в Україні 11 січня.

Цікаво! Раніше у Мінфіні повідомили, що Україна отримає 30 мільйонів доларів від Світового банку на проведення вакцинації. Проте – у випадку, коли провакцинують 10 мільйонів з "груп ризику". Загальна допомога може становити 90 мільйонів в американській валюті.