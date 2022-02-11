Світовий банк надасть Україні 300 мільйонів доларів на термомодернізацію міст

Україна отримає 300 мільйонів доларів від Світового банку. Їх спрямують на термомодернізацію міст та вуличне освітлення.

За словами міністра розвитку громад Олексія Чернишова кошти Світового банку використають також для модернізації систем водопостачання та водовідведення. Цю ініціативу підтримав регіональний директор Світового банку в справах Східної Європи Аруп Банерджі.

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Громади можуть утеплити школи та садочки

Завдаки такій ініціативі українські громади отримають кошти на термомодернізацію шкіл та дитячих задочків та загалом ремонт систем енергопостачання. Крім того, ці кошти також можна спрямувати на вуличне освітлення.

Йдеться про модернізацію сектору централізованого теплопостачання, а також водопостачання та водовідведення. Сьогодні ми обговорюємо старт нового проєкту – 300 мільйонів доларів будуть виділені на проведення енергоефективних заходів в Україні,

– заявив Чернишов.

У Міністерстві зазначили, що завдяки проєктам, які втілені у співпраці зі Світовим банком у 2021 році, в Україні скоротилося споживання природного газу – на 27 мільйонів кубометрів. Відповідно, це зменшує викиди вуглекислого газу в атмосферу – на понад 45 мільйонів тонн. Крім того, реалізація цих проєктів дозволяє заощадити понад 26 гігаватів електроенергії.

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