Про це міністерка економіки Юлія Свириденко говорила на зустрічі з Регіональним директором Світового банку Арупом Банерджі. Також вони спілкувались щодо партнерства.

До теми Світовий банк виділив Україні 150 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-19

Тему другого траншу обговорить Рада директорів Світового банку вже 17 грудня. Ці гроші спрямують на фінансування президентського проєкту "Енергетична незалежність".

Масштабна програма термомодернізації житла покликана суттєво зменшити енергоспоживання українців та відповідно знизити витрати на енергоносії,

– зауважила Свириденко.

Як зазначила міністерка, учасники програми зможуть знизити споживання енергії та рівень комунальних платежів. Мовиться про 60%. Завдяки цьому у 2022 році планують охопити до 5 тисяч багатоквартирних будинків.

Світовий банк та Україна

Ще у вересні банк називав умови, за яких Україна отримає другий транш.

Отримання грошей залежало від підтримання адекватної макроекономічної бази.

До слова, міністр фінансів заявляв, що основне для отримання траншу від Міжнародного валютного фонду Україна виконала.

Зверніть увагу – ексклюзивне інтерв'ю з міністром фінансів: віде

Текст публікації Юлії Свириденко:

На зустрічі з Регіональним директором Світового банку Арупом Банерджі обговорила ключові питання поглиблення партнерства.

Хороша новина – уже 17 грудня Рада директорів Світового банку розглядатиме надання Україні 300 мільйонів євро в рамках другого траншу за проєктом "Друга позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення". Ці кошти будуть спрямовані насамперед на фінансування президентського проєкту "Енергетична незалежність".

Масштабна програма термомодернізації житла покликана суттєво зменшити енергоспоживання українців та, відповідно, знизити витрати на енергоносії. Учасники програми зможуть знизити споживання енергії та рівень комунальних платежів на 60%. Уже у 2022 році ми плануємо охопити до 5 тисяч багатоквартирних будинків по всій країні.

Спільно готуємо системний документ про напрями співпраці.