Світовий банк готує для України пакет допомоги на 1,5 млрд доларів

Президент Світового банку Девід Малпасс заявив, що вони готують пакет підтримки в розмірі 1,5 мільярда доларів для України.

Девід Малпасс зазначив, що банк допомагає Україні, надаючи важливі послуги. Серед них, наприклад, виплати зарплат працівникам лікарень, пенсії та соціальні програми.

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"Світовий банк створили у 1944 році, щоб допомогти Європі відновитися після Другої світової війни. Як і тоді, ми готові допомогти Україні у відбудові, коли настане час", – повідомив Малпасс.

Він розповів, що пакет в 1 мільярд доларів був затверджений країнами-донорами і країнами-одержувачами. Джерело додаткових 500 мільйонів доларів для України – Малпасс не уточнив.

За його словами, Світовий банк аналізує глобальні наслідки війни в Україні, включно зі стрибком цін на харчові продукти та енергоносії, а також "готує швидку відповідь на кризу".

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