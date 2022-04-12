Девід Малпасс зазначив, що банк допомагає Україні, надаючи важливі послуги. Серед них, наприклад, виплати зарплат працівникам лікарень, пенсії та соціальні програми.

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"Світовий банк створили у 1944 році, щоб допомогти Європі відновитися після Другої світової війни. Як і тоді, ми готові допомогти Україні у відбудові, коли настане час", – повідомив Малпасс.

Він розповів, що пакет в 1 мільярд доларів був затверджений країнами-донорами і країнами-одержувачами. Джерело додаткових 500 мільйонів доларів для України – Малпасс не уточнив.

За його словами, Світовий банк аналізує глобальні наслідки війни в Україні, включно зі стрибком цін на харчові продукти та енергоносії, а також "готує швидку відповідь на кризу".

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