Світовий банк готує 170 мільярдів доларів для компенсації "деяких наслідків війни"

Світовий банк знизив прогноз світового економічного зростання через повномасштабну війну, яку Росія почала проти України. Також банк виділить 170 мільярдів доларів для компенсації деяких економічних наслідків війни.

Відповідну інформацію розповів журналістам президент Світового банку Девід Малпасс. Про це він заявив 18 квітня – на 54 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Світовий банк знизив прогноз та готує пакет допомоги

Світовий банк скоротив свій прогноз глобального економічного зростання 2022 року в результаті війни Росії проти України і готує пакет допомоги в розмірі 170 мільярдів доларів для країн на тлі наслідків війни, пандемії та захмарної інфляції,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, Світовий банк:

"знизив свій прогноз глобального зростання в 2022 році до 3,2%, що є різким зниженням у порівнянні з січневим прогнозом на рівні 4,1%;

зниження пов'язане зі скороченням перспектив для регіону Європи та Центральної Азії, до яких входять як росія, так і Україна".

Для порівняння, у 2021 році рівень зростання світової економіки становив 5,7%.

Війна між росією та Україною – найгірший конфлікт, який Європа бачила за останні десятиліття. Вона посилила фінансовий тиск від пандемії COVID-19, а також зростання вартості життя, що вимагає надання негайної допомоги,

– пояснив Девід Малпасс.

Саме тому цього року використають 50 мільярдів доларів, натомість решту 120 – виділять вже у 2023 році. Детальніше це питання обговорять на весняній зустрічі з Міжнародним валютним фондом.

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