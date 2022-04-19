Відповідну інформацію розповів журналістам президент Світового банку Девід Малпасс. Про це він заявив 18 квітня – на 54 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Світовий банк знизив прогноз та готує пакет допомоги

Світовий банк скоротив свій прогноз глобального економічного зростання 2022 року в результаті війни Росії проти України і готує пакет допомоги в розмірі 170 мільярдів доларів для країн на тлі наслідків війни, пандемії та захмарної інфляції,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, Світовий банк:

"знизив свій прогноз глобального зростання в 2022 році до 3,2%, що є різким зниженням у порівнянні з січневим прогнозом на рівні 4,1%;

зниження пов'язане зі скороченням перспектив для регіону Європи та Центральної Азії, до яких входять як росія, так і Україна".

Для порівняння, у 2021 році рівень зростання світової економіки становив 5,7%.

Війна між росією та Україною – найгірший конфлікт, який Європа бачила за останні десятиліття. Вона посилила фінансовий тиск від пандемії COVID-19, а також зростання вартості життя, що вимагає надання негайної допомоги,

– пояснив Девід Малпасс.

Саме тому цього року використають 50 мільярдів доларів, натомість решту 120 – виділять вже у 2023 році. Детальніше це питання обговорять на весняній зустрічі з Міжнародним валютним фондом.

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