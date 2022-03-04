Світовий банк готовий потужно підтримувати Україну, – Зеленський
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Багато міжнародних партнерів України та організацій надають фінансову підтримку Україні через агресію Росії.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що триває діалог з фінансовими партнерами. Зокрема, він поговорив з головою Світового банку Девідом Малпассом.
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Світовий банк готовий дієво й потужно підтримувати. Це важливо для подолання наслідків російської агресії,
– написав президент.
Фінансова підтримка України
Раніше голова Нацбанку Кирило Шевченко повідомив, що Україна від міжнародних організацій та країн-партнерів сумарно отримає понад 15 мільярдів доларів допомоги. А Білий дім просить у Конгресу виділити 10 мільярдів доларів для України