Президент Володимир Зеленський повідомив, що триває діалог з фінансовими партнерами. Зокрема, він поговорив з головою Світового банку Девідом Малпассом.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Світовий банк готовий дієво й потужно підтримувати. Це важливо для подолання наслідків російської агресії,

– написав президент.

Фінансова підтримка України

Раніше голова Нацбанку Кирило Шевченко повідомив, що Україна від міжнародних організацій та країн-партнерів сумарно отримає понад 15 мільярдів доларів допомоги. А Білий дім просить у Конгресу виділити 10 мільярдів доларів для України

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