Світовим ринкам доведеться адаптуватися до відсутності товарів з Росії та України

Складності будуть на сировинному ринку. Його доведеться адаптовувати під відсутність російських товарів, а також нестачі пропозиції з України.

Про це мовиться у щорічному звіті Glencore. Фахівці впевнені, що до ситуації з Росією, глобальні потоки мають адаптуватись.

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Проблеми з товарами будуть через дію санкцій, зруйновану інфраструктуру

Російські та українські поставки будуть недоступні через пошкодження інфраструктури, санкції чи етичні проблеми. Вторгнення Росії на українську територію, кажуть у Glencore, спричинило хаос на світових ринках.

Невизначеність може порушити торговельні потоки

Росія є ключовим постачальником нафти, природного газу, вугілля, алюмінію та нікелю. Україна є великим виробником та експортером зерна. У Glencore повідомили, що невизначеність щодо пропозиції товарів може порушити торговельні потоки. Ціни на сировину можуть зрости.