Світові ціни на пшеницю злетіли до 14-річного максимуму через війну в Україні

Ціни на пшеницю злетіли до максимуму з 2008 року на тлі побоювань щодо ймовірних перебоїв постачання зернових через російську агресію в Україні.

Травневі ф'ючерси на пшеницю подорожчали до 10,28 долара за бушель. Це на 7,6% більше, ніж днем раніше.

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І Україна, і Росія є великими виробниками пшениці, на них разом припадає близько 30% світового експорту пшениці,

– заявили стратеги Deutsche Bank.

На початку тижня Україна оголосила, що її ключові порти в Чорному морі залишаться закритими до завершення російського вторгнення, що "означає, що морським транспортом з України не можна буде відправляти вантажі пшениці протягом невизначеного періоду", – сказав Карстен Фріч, аналітик Commerzbank.

А через санкції, накладені на Росію, судноплавні компанії більше не приймають замовлення на доставку з Росії чи в Росію.

В будь-якому випадку, зараз практично жоден покупець не захоче замовляти пшеницю з Росії. Це означає, що до 30% світового експорту пшениці зараз більш-менш відрізано від ринку,

– сказав Фріч.

Він додав, що війна в Україні може ускладнити посів ярих зернових, скоротити поставки в наступному сезоні і буде важко знайти достатню кількість альтернативних постачальників.

Зауважимо, що ціни на ф'ючерси на кукурудзу та соєву олію також зростають.

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