Світові продовольчі ціни продовжують знижуватись другий місяць поспіль, – ООН
6 серпня 2021 , 13:46Читать новость на русском
Джерело:ООН
Експерти Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) розповіли, що загалом ціни на продовольчі товари у липні продовжили знижуватись. Однак вартість м'яса та цукру може зрости незабаром.
Індекс цін у Липні 2021 року
У липні 2021 року загальний індекс цін на продовольство становив 123 пункти, що на 1,2% менш ніж у червні цього ж року. Однак проти червня 2020 року ціни все ще вищі на 31%.
Ціни Що за 50 гривень можна було купити у 2017, а що – у 2021 роціНагадаємо, що до цього ціни зростали протягом року й в травні досягли рекордних показників за останні 10 років.
Чому ціни знизились у липні 2021 року
Ціни у липні впали через котирування на більшість зернових і рослинних масел, а також молочних продуктів, відзначають аналітики у звіті ООН.
Які продути подешевшали у липні 2021 року
- Ціни на кукурудзу знизились на 6%, а також знизилась на ячмінь та сорго, у зв'язку зі скороченням на 3% індексу цін на зерно.
- Молочні продукти подешевшали на 2,8% проти червня. Найбільше подешевшало сухе знежирене молоко, вершкове масло, сухе незбиране молоко та сир.
- Рослинна олія подешевшала на 5% до п'ятирічного мінімуму. Однак зростання цін на пальмову олію не дозволило компенсувати зниження цін на соєве, рапсове та соняшникову олії.
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Ціни на які продукти зросли
- Котирування пшениці зросли на 1,8%, досягнувши найвищого рівня з середини 2014 року.
- Ціни на м'ясо хоч і зросли, однак не так відчутно, як на інші категорії харчових продуктів. Найбільше зросли котирування м'яса птиці у зв'язку зі зростання імпорту країнами Східної Азії. Також зросли ціни на яловичину, через активний імпортний попит з боку Китаю. Водночас ціни на свинину, навпаки, впали після зниження імпорту Китаю.
- Індекс цін на цукру зріс на 1,7% за підсумками липня. Також аналітики зазначили, що подібна тенденція зростання індексу на дану категорію спостерігається вже четвертий місяць поспіль.
Аналітики ООН виокремлюють, загалом, дів причини зростання ціни цукру:
- зміцненням котирувань сирої нафти,
- наслідки нещодавніх заморозків у Бразилії, адже країна є найбільшим світовим експортером цукру. Разом з тим перспективи врожаю цукру в Індії поки стримують стрімкий ріст на продукт.
Ціни в Україні
- За рік в Україні подорожчали такі харчові продукти, як хлібобулочні вироби, крупи, макарони, соняшникова олія тощо. Детальніше про те на скільки саме зросла ціна, читайте тут.
- У червні ціни зросли на 6,4% з початку 2021 року, згідно з аналітикою Держстату.
- НБУ оновив прогноз росту інфляції в Україні до 9,6% річних, а також попередив, що найближчим часом вона незначно перевищить 10%.