Індекс цін у Липні 2021 року

У липні 2021 року загальний індекс цін на продовольство становив 123 пункти, що на 1,2% менш ніж у червні цього ж року. Однак проти червня 2020 року ціни все ще вищі на 31%.

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Нагадаємо, що до цього ціни зростали протягом року й в травні досягли рекордних показників за останні 10 років.

Чому ціни знизились у липні 2021 року

Ціни у липні впали через котирування на більшість зернових і рослинних масел, а також молочних продуктів, відзначають аналітики у звіті ООН.

Які продути подешевшали у липні 2021 року

Ціни на кукурудзу знизились на 6%, а також знизилась на ячмінь та сорго , у зв'язку зі скороченням на 3% індексу цін на зерно.

знизились на 6%, а також знизилась на та , у зв'язку зі скороченням на 3% індексу цін на зерно. Молочні продукти подешевшали на 2,8% проти червня. Найбільше подешевшало сухе знежирене молоко, вершкове масло, сухе незбиране молоко та сир.

подешевшали на 2,8% проти червня. Найбільше подешевшало сухе знежирене молоко, вершкове масло, сухе незбиране молоко та сир. Рослинна олія подешевшала на 5% до п'ятирічного мінімуму. Однак зростання цін на пальмову олію не дозволило компенсувати зниження цін на соєве, рапсове та соняшникову олії.

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Ціни на які продукти зросли

Котирування пшениці зросли на 1,8%, досягнувши найвищого рівня з середини 2014 року.

зросли на 1,8%, досягнувши найвищого рівня з середини 2014 року. Ціни на м'ясо хоч і зросли, однак не так відчутно, як на інші категорії харчових продуктів. Найбільше зросли котирування м'яса птиці у зв'язку зі зростання імпорту країнами Східної Азії. Також зросли ціни на яловичину, через активний імпортний попит з боку Китаю. Водночас ціни на свинину, навпаки, впали після зниження імпорту Китаю.

хоч і зросли, однак не так відчутно, як на інші категорії харчових продуктів. Найбільше зросли котирування м'яса птиці у зв'язку зі зростання імпорту країнами Східної Азії. Також зросли ціни на яловичину, через активний імпортний попит з боку Китаю. Водночас ціни на свинину, навпаки, впали після зниження імпорту Китаю. Індекс цін на цукру зріс на 1,7% за підсумками липня. Також аналітики зазначили, що подібна тенденція зростання індексу на дану категорію спостерігається вже четвертий місяць поспіль.

Аналітики ООН виокремлюють, загалом, дів причини зростання ціни цукру:

зміцненням котирувань сирої нафти,

наслідки нещодавніх заморозків у Бразилії, адже країна є найбільшим світовим експортером цукру. Разом з тим перспективи врожаю цукру в Індії поки стримують стрімкий ріст на продукт.

Нагадаємо, що також нещодавно зросла вартість кави, через засуху у Бразилії. Тож кліматичні умови у країні впливають не лише на ціну цукру у світі, але й кави.

Ціни в Україні