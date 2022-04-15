За даними дослідників з Єльського університету, понад 600 західних компаній заявили, що вийдуть або скоротять операції в Росії. Загальна сума збитків від такого рішення може скласти десятки мільярдів доларів.

Варте уваги Хвиля високих цін буде ще 3 – 5 років, навіть якщо війна закінчиться завтра, – глава Мінагро

За словами професора Джона МакІнніса з Техаського університету, питання про те, чи зазнає компанія збитків через свою діяльність на Росії, частково залежить від того, чи збирається вона розпоряджатися активами, законсервувати їх чи просто припиняє продажі в Росії.

Очікується, що найбільший удар зазнає британський нафтовий гігант BP PLC, якому загрожує потенційна втрата до 25 мільярдів доларів від виходу з майже 20% частки російської нафтовидобувної компанії "Роснефть".

Деякі компанії розпоряджаються своїми російськими активами, а не чекають. Heineken NV і Carlsberg A/S, друга і третя за величиною світові пивоварні відповідно, заявили минулого місяця, що мають намір повністю вийти з Росії. Heineken готується до втрати 400 мільйонів євро.

Французький банк Société Générale SA цього тижня заявив, що його дохід зменшиться більш ніж на 3 мільярди доларів після того, як він продасть свою частку в кредиторі "Росбанку" та його російських страхових підрозділах

Нафтогазові компанії, які пообіцяли вийти з Росії, зазвичай готуються списати всю вартість своїх активів. Exxon Mobil Corp. має намір відмовитися від своєї 30% частки в масштабному нафтогазовому проєкті, який він веде на острові Сахаліні на Далекому Сході Росії. Залежно від умов виходу Exxon, можливо, доведеться списати повну балансову вартість пакету акцій у розмірі 4 мільярди доларів.

На думку аналітиків, вартість активів у Росії знижена, і компаніям може бути важко знайти покупця для свого бізнесу чи інвестування в спільне підприємство, або вони будуть змушені продати за низькою ціною.