Світова економіка почала відновлюватися швидше, але є тривожні дзвіночки

Згідно з оцінкою МВФ, світова економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося раніше. Однак, за словами першого заступника голови МВФ Джеффрі Окамото, це відновлення нерівномірне.

У Міжнародному валютному фонді зауважили, що стрімке відновлення світової економіки не завжди є позитивним. Як переконують експерти, є і тривожні дзвіночки.

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До прикладу, нерівномірне відновлення світової економіки може збільшити розрив між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються.

У січні ми прогнозували зростання світової економіки у 2021 році на рівні 5,5%. Однак з'являються перспективи швидшого відновлення завдяки додатковому бюджетному стимулюванню, особливо в США, і перспектив більш масштабної вакцинації,

– сказав Окамото.

Раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз зростання світової економіки у 2021 році до 6,1%. У грудні 2020 року агентство очікувало зростання на 5,3%.

А як щодо України

Ще у серпні 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська економіка почала відновлюватись ще у третьому кварталі. На це повпливали одразу декілька факторів, серед яких – відновлення споживання.

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