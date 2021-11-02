Чим це може загрожувати українцям, розповіла в ефірі 24 каналу юристка та засновниця "Ліги антитрасту" Агія Загребельська. Як вона пояснює, сьогодні у власності Ахметова 7 обленерго, більша частина з них – найбільші в Україні.

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Завдяки цьому під його контролем розподіляється 42% електрики країни. Водночас з купівлею ще 5 обленерго, що є в найближчих планах, в олігарха буде 70% ринку розподілу електрики. Отже, частка не придбаних Ахметовим обленерго країни становитиме лише до 30%.

Для України це загрожує монополізацією нового ринку електроенергії, від якого українці чекають, навпаки, демонополізації. Крім того, життєдіяльність цілої країни буде залежати від однієї людини.

Саме Рінат Ахметов вирішуватиме, чи працюватимуть лікарні, дитячі садочки, школи. Чи буде світло в наших домівках, чи працюватиме промисловість. Агія Загребельська Засновниця "Ліги антитрасту"

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