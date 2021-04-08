Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) оприлюднила дані зростання вартості харчових продуктів за допомогою індексу споживчих цін. У структурі відзначили, що світові ціни зростають вже 10 місяць поспіль й не мають ніяких ознак уповільнення.

Ріст індексу цін

Оцінка індексу цін на продовольчі товари не лише невпинно росте вже протягом 10 місяців, але й досягла свого найвищого рівня з 2014 року. Як повідомляє FAO у березні індекс цін продовольства на 2,1% вище ніж у лютому й становить 118,5 пунктів.

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Ціни на продукти

За березень 2021 року індекс споживчих цін зріс у ряді харчових продуктів

Рослинна олія на 8%, також зросла ціна і на соєву олію, а в FAO відзначили, що це рекордний показник майже за десять років.

Молочна продукція на 3,9% у порівнянні з попереднім місяцем. Варто відзначити, що скорочення пропозиції масла на ринку, призвела до високих цін на продукцію.

М’ясні продукти на 2,3%.

Проте, не на всі продукти індекс цін зріс, у FAO відмітили й деякі харчові сектори, де навпаки відбулось спадання

Зерно – скоротився на 1,8%, проте навіть з такими показниками індекс у порівнянні з березнем 2020 року залишається на 26,5% понад торішню ціну.

Цукор – індекс скоротився на 4%.