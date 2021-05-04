Bloomberg: У світі стрімко зростають ціни на сировину

З початку 2021 року стрімко зростають ціни на сировину. Очікується, що ця тенденція продовжиться у міру пожвавлення світової економіки.
Ціни на сталь, мідь, кукурудзу, какао-боби почали різко зростати та вже досягли максимального рівня за кілька років.
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ФРС і центральні банки продовжують накачувати економіку грошима, не надто турбуючись про інфляцію, а значить тенденція продовжиться – незважаючи на те, що різке зростання цін на сировину в результаті призведе до подорожчання кінцевої продукції,
– припускає видання.
Зі свого боку аналітик UBS Group повідомляє, головний драйвер, що підтримує зростання цін на сировинні товари, – поступове відновлення світової економіки.
У банку чекають, що зростання продовжиться, і у 2022 році вони зростуть у ціні ще на 10%.
Причини зростання цін
- Ціна на мідь за останній рік зросла на понад 90%. Головна причина – обіцянки країн Заходу стимулювати використання відновлюваних джерел енергії та електромобілів.
- Сталь ж дорожчає головним чином через те, що Китай скорочує виробництво сталі та алюмінію.
Стрімко зростають ціни на зерно, що в майбутньому може поставити під удар фермерів. За останній рік вартість кукурудзи подвоїлася, а соєвий шрот подорожчав більш ніж на 40%. На цінах також позначається погана погода, яка підриває урожай в ключових країнах-виробниках, таких як Бразилія і Франція,
– вказують журналісти.