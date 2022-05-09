Денис Шмигаль наголосив, що блокування українських портів призводить до нестачі продовольства на глобальному рівні. Глава Уряду додав, що у понеділок, 9 травня, він разом з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем відвідали порт в Одесі.

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Шмигаль про ситуацію з портами в Україні

Глава Кабміну додав, що результатом дій держави-агресорки уже стало стрімке зростання цін на низку товарів на світових ринках. Йдеться про:

пшеницю,

кукурудзу,

соняшникову олію на світових ринках.

Денис Шмигаль заявив, що попри плани Росії створити продовольчу кризу, необхідно разом зробити усе, аби голод в окремих країнах не став реальністю. Прем'єр-міністр також подякував Мішелю за цей візит та привернення уваги до цієї проблеми.

Шмигаль повідомив, що на сьогодні в українських портах заблоковано приблизно 70 суден, з них 10 – в Одесі. За його словами, левова частка цих кораблів – це балкери та судна для перевезення генеральних вантажів. Крім того, наразі заблоковано 90 тонн аграрної продукції. Цей товар держава Україна мала на меті доставити до країн:

Африки,

Європи,

Азії.

Очільник Уряду додав, що кожного дня Україна втрачає 170 мільйонів доларів через цю ситуацію, тоді як експортні потужності держави впали на понад 50%. Шмигаль також сказав, що частину запасів вдалося врятувати залізницею та автомобілями. Проте частину запасів вдалося захопити окупантам, або вони розташовані під обстрілами.

Шмигаль підкреслив, що відповідальність за продовольчу кризу у світі лежить виключно на Росії, яка зараз намагається "переконати" світову спільноту, аби Захід зняв з країни санкції.

Реакція Шарля Мішеля

Цю ситуацію також прокоментував президент Європейської Ради Шарль Мішель. Політик акцентував, що Одеса займає надважливе місце у системі забезпечення продовольчої безпеки у світі.

Він додав, що на цю мить в Одеському порту заблоковано мільйони тонн продовольства. Й потенційно це означає виникнення складної ситуації для багатьох держав. Мішель наголосив, що перш за все це стосується країн, які розвиваються.

І всю відповідальність за цю ситуацію несе Росія,

– заявив Шарль Мішель.

Очільник Європейської Ради поручився, що блок зробить усе можливе, що в його силах, задля того, щоб розв’язати цю проблему.

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