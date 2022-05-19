Світ має домогтися від Росії створення коридорів для експорту продовольства з України, – Держдеп

Держсекретаря США Ентоні Блінкен повідомив, як можна вирішити продовольчу кризу. Відповідну заяву він оголосив під час виступу в американському департаменті.

Через війну Росії проти України може настати продовольча криза не лише у тимчасово окупованих територіях, але й у світі.

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У Верховній Раді України повідомили, що Росії вже викрала приблизно 400 тисяч тонн зерна з тимчасово окупованих районів Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Також вони ракетно-бомбовими ударами знищують елеватори, склади, сільськогосподарську техніку та інфраструктуру, що зриває проведення посівної кампанії. Крім того, країна-агресорка заблокувала українські порти та замінувала морський шлях.

Це все унеможливило експорт української сільськогосподарської продукції минулих врожаїв. Відомо, що в порту Одеси заблоковано 25 мільйонів тонн зерна. При цьому загалом Україна не може вивезти 90 мільйонів тонн зернових.

Як результат, вторгнення Росії в Україну ставить під загрозу міжнародну продовольчу безпеку та може спровокувати найбільшу продовольчу кризу в історії людства. Термінової допомоги вже потребує понад 400 мільйонів людей, а ціни на продукти досягли рекордних значень.

Заява Блінкена

Ентоні Блінкен вважає, що країни повинні домогтися від Росії розблокування коридорів для експорту продовольства з України. Тільки таким чином можна вирішити продовольчу кризу.

Уряди та міжнародні організації можуть спільно домагатися від Росії створення коридорів для того, щоб продовольство та інші важливі вантажі могли безпечно залишати Україну наземним або морським шляхом,

– повідомив Блінкен.

Також держсекретаря США зазначив, що Вашингтон виділить близько 215 мільйонів доларів задля боротьби зі світовою продовольчою кризою. Крім того, він додав, що адміністрація президента США очікує, що Конгрес виділить додаткове масштабне фінансування, яке буде спрямоване на цілі продовольчої безпеки.

"Ми очікуємо, що наш Конгрес дуже скоро схвалить виділення 5,5 мільярда доларів федерального фінансування для гуманітарної допомоги та продовольчої безпеки", – розповів Ентоні Блінкен.

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