"Сбербанк" хоче стягнути з Укрзалізниці понад 60 мільйонів доларів: у чому справа
Через борги Донецької залізниці "Сбербанк" хоче стягнути з Укрзалізниці більш ніж 60 мільйонів доларів. Східний апеляційний господарський суд не задовольнив апеляцію на це рішення.
Укрзалізниця відповідає за борги Донецької залізниці
Раніше Господарський суд Донецької області вирішив замінили відповідача по справі про стягнення 56,1 мільйона доларів заборгованості й 149 мільйонів гривень пені за кредитними договорами. Про це нагадує Finbalance.
Читайте також Майнив криптовалюту: посадовець "Львівської залізниці" повинен відшкодувати 412 тисяч гривень
Замість ДП "Донецька залізниця" відповідальність за борг переклали на Укрзалізницю. А Східний апеляційний господарський суд 19 січня вирішив не задовільняти апеляцію на це рішення.
Що цьому передувало
- 10 грудня Верховний Суд відмовився розглядати касаційну скаргу Укрзалізниці на рішення судів, якими компанію визнали правонаступницею Донецької залізниці та боржником у виконавчому провадженні.
- А Господарський суд Києва 22 грудня відкрив провадження за позовом "Сбербанку" до Укрзалізниці про стягнення 17,25 мільйона доларів заборгованості за період з грудня 2017 року по листопад 2020 року і несплаченими процентами за користування кредитною лінією.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter