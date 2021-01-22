Через борги Донецької залізниці "Сбербанк" хоче стягнути з Укрзалізниці більш ніж 60 мільйонів доларів. Східний апеляційний господарський суд не задовольнив апеляцію на це рішення.

Укрзалізниця відповідає за борги Донецької залізниці

Раніше Господарський суд Донецької області вирішив замінили відповідача по справі про стягнення 56,1 мільйона доларів заборгованості й 149 мільйонів гривень пені за кредитними договорами. Про це нагадує Finbalance.

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Замість ДП "Донецька залізниця" відповідальність за борг переклали на Укрзалізницю. А Східний апеляційний господарський суд 19 січня вирішив не задовільняти апеляцію на це рішення.

Що цьому передувало