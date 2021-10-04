Ризики запровадження локдауну через нові штами коронавірусу залишаються. Про це заявив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

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Від чого залежатимуть втрати економіки

Шевченко розповів, що вплив на ВВП залежатиме від формату запровадження карантинних обмежень, тобто наскільки вони будуть суворими. Втрати – від 0,4% до 0,6%. Це суттєво, але не критично,

– сказав посадовець.

Чи відновили підприємці докарантинні доходи

Третина малого бізнесу нараз не змогла відновити докарантинний рівень доходів. Однак 48% частково це вдалось. Крім того, 17% повідомили, що декілька хвиль карантинних обмежень ніяк не вплинули на їх фінансові показники, а 7% навіть збільшили прибутки.

Чи можуть в Україні знову ввести локдаун