Ризики запровадження локдауну через нові штами коронавірусу залишаються. Про це заявив голова Національного банку України Кирило Шевченко.
Читайте також Найкраща допомога від держави – це невтручання у справи бізнесу: опитування підприємців
Від чого залежатимуть втрати економіки
Шевченко розповів, що вплив на ВВП залежатиме від формату запровадження карантинних обмежень, тобто наскільки вони будуть суворими.
Втрати – від 0,4% до 0,6%. Це суттєво, але не критично,
– сказав посадовець.
Чи відновили підприємці докарантинні доходи
Третина малого бізнесу нараз не змогла відновити докарантинний рівень доходів. Однак 48% частково це вдалось. Крім того, 17% повідомили, що декілька хвиль карантинних обмежень ніяк не вплинули на їх фінансові показники, а 7% навіть збільшили прибутки.
Чи можуть в Україні знову ввести локдаун
- В Україні зростає кількість нових випадків захворюваності на коронавірус.
- Проте міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевняє, що наразі потреби вводити локдаун немає. Він каже, що про червону зону говорити наразі зарано.
- Раніше Ляшко прогнозував, що карантин в Україні цілком може завершитись вже навесні 2022 року. Проте для цього більшість українців повинні вакцинуватись до Нового Року.
- Голова Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан казав, що Київ ризикує опинитися у помаранчевій зоні, але має шанс не піти на локдаун.