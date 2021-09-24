Суцільний саботаж з боку судової мафії, – Фурса про вплив реформи на транш від МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду в Україні розпочалася 21 вересня та триватиме 2 тижні. Після її завершення, можуть бути як позитивні, так і негативні висновки, з огляду на провал судової реформи.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, теоретично, місія може бути успішною, оскільки відбувся прогрес у голосуванні за судову реформу.

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"Водночас ми зараз бачимо суцільний саботаж цієї реформи з боку судової мафії", – підкреслив Фурса.

Місія МВФ може бути успішною

Інвестиційний банкір додав, якщо висновки місії МВФ будуть позитивними, то уже за місяць після її завершення Україна може отримати кошти. У валютному фонді можуть вирішити, що голосування за судову реформу – це вже крок уперед, а цілковите її впровадження стане темою для наступних програм і траншів.

Ключове рішення, яке має бути в рамках співпраці, щоб місія була успішною – це прийняття законопроєкту по НАБУ. Сергій Фурса Інвестиційний банкір

Українська влада досить розслаблена

Проєктом закону №5459-1 автори пропонують визначити статус Національного антикорупційного бюро України як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом замість державного правоохоронного органу. У такий спосіб його дії координуватиме безпосередньо Кабмін.

За словами інвестиційного банкіра, Україні не критично потрібні гроші від МВФ. Країна може упродовж 3 місяців спокійно пережити відсутність траншу, однак співпраця з МВФ є запорукою макроекономічної стабільності.

Насправді, влада досить розслаблена, тому що вони бачать, що ми так-сяк проходимо рік навіть без цього траншу. Сергій Фурса Інвестиційний банкір

Однак співпраця з МВФ сприятиме вливанню інвестицій в Україну. Мовиться як про доступ до рефінансування боргу, так і про готовність інвесторів купувати українські борги.

Фурса запевнив, що у будь-якому випадку українцям не варто очікувати на "стрибки" долара. На валютному ринку ситуація стабільна, упродовж 2021 року сприятливою була ситуація і для національної валюти.

Якщо МВФ таки дасть Україні черговий транш, гроші скерують або в резерви центрального банку, або на фінансування дефіциту бюджету. У випадку з бюджетом, вони підуть у "загальний котел".

Фурса про вплив судової реформи на місію МВФ в Україні: відео 24 каналу

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