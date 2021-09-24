Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, теоретично, місія може бути успішною, оскільки відбувся прогрес у голосуванні за судову реформу.
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"Водночас ми зараз бачимо суцільний саботаж цієї реформи з боку судової мафії", – підкреслив Фурса.
Місія МВФ може бути успішною
Інвестиційний банкір додав, якщо висновки місії МВФ будуть позитивними, то уже за місяць після її завершення Україна може отримати кошти. У валютному фонді можуть вирішити, що голосування за судову реформу – це вже крок уперед, а цілковите її впровадження стане темою для наступних програм і траншів.
Ключове рішення, яке має бути в рамках співпраці, щоб місія була успішною – це прийняття законопроєкту по НАБУ.
Українська влада досить розслаблена
За словами інвестиційного банкіра, Україні не критично потрібні гроші від МВФ. Країна може упродовж 3 місяців спокійно пережити відсутність траншу, однак співпраця з МВФ є запорукою макроекономічної стабільності.
Насправді, влада досить розслаблена, тому що вони бачать, що ми так-сяк проходимо рік навіть без цього траншу.
Однак співпраця з МВФ сприятиме вливанню інвестицій в Україну. Мовиться як про доступ до рефінансування боргу, так і про готовність інвесторів купувати українські борги.
Фурса запевнив, що у будь-якому випадку українцям не варто очікувати на "стрибки" долара. На валютному ринку ситуація стабільна, упродовж 2021 року сприятливою була ситуація і для національної валюти.
Якщо МВФ таки дасть Україні черговий транш, гроші скерують або в резерви центрального банку, або на фінансування дефіциту бюджету. У випадку з бюджетом, вони підуть у "загальний котел".
Фурса про вплив судової реформи на місію МВФ в Україні: відео 24 каналу
Транш від МВФ: останні новини
- Місія МВФ розпочала роботу в Україні 21 вересня. Головними її завданнями є оцінка незалежності Нацбанку, судової та антикорупційної реформ, проєкту держбюджету на 2022 рік.
- Розмір чергового траншу для України становить понад 700 мільйонів доларів. Однак варто зважати на те, що програма МВФ закінчується у грудні 2021 року.
- У Кабміні очікують отримати допомогу від Фонду до кінця року. Таку позитивну думку озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.