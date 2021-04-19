Яку виплату від МВФ може отримати Україна для відновлення економіки після COVID-19

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Джерело:

Lb.ua

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що Україна є в списку країн, котрі можуть отримати допомогу від МВФ для відновлення своєї економіки після COVID-19. Проте, ініціатива ще не затверджена.

Скільки може отримати Україна

Передбачається, що Україна, як і інші країни-учасниці отримає 650 мільярдів доларів. За словами Сергія Марченка ініціатива по наданню грошової допомоги для відновлення економіки країн-учасниць МВФ буде розглядатись у червні. Саме тоді Рада МВФ прийме рішення і тоді вже буде більше деталей про алокації цих коштів.

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Є ініціатива, яка поки що не затверджена Радою МВФ, про виділення всім країнам-учасницям МВФ 650 мільярдів доларів,
– прокоментував Марченко.

Що відомо про МВФ

Міжнародний валютний фонд, МВФ –  спеціальне агентство Організації Об'єднаних Націй, що заснували 29 держав, з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання короткострокових та середньострокових кредитів в іноземній валюті. У його склад входить 190 країн-членів.