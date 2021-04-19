Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що Україна є в списку країн, котрі можуть отримати допомогу від МВФ для відновлення своєї економіки після COVID-19. Проте, ініціатива ще не затверджена.

Скільки може отримати Україна

Передбачається, що Україна, як і інші країни-учасниці отримає 650 мільярдів доларів. За словами Сергія Марченка ініціатива по наданню грошової допомоги для відновлення економіки країн-учасниць МВФ буде розглядатись у червні. Саме тоді Рада МВФ прийме рішення і тоді вже буде більше деталей про алокації цих коштів.

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Є ініціатива, яка поки що не затверджена Радою МВФ, про виділення всім країнам-учасницям МВФ 650 мільярдів доларів,

– прокоментував Марченко.