У Дніпрі триває суперечка між "Приватбанком" і компанію "Океанмаш", яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Вони судяться через одну з будівель головного офісу банку в місті.

Господарський суд Дніпропетровської області 26 листопада підтримав позов "Океанмашу" щодо позбавлення банку права власності на будівлю, повідомляє "Приватбанк".

До слова Коломойський вимагає у суді вивчити законність договору "Приватбанку" з детективами Kroll

Сам банк запевняє, що претензії компанії незаконні. Тому він збирається подавати апеляцію на рішення господарського суду.

Детальніше про офісну будівлю

Раніше вона була у власності "Океанмашу", але перейшла "Приватбанку" ще до націоналізації – у серпні 2016 року. Офісна будівля була предметом іпотеки.

Через 3 місяці "Приватбанк" був націоналізований. Після цього й почалися суперечки довкола будівлі. Не лише довкола неї – схожих справ десятки.

Позиція "Приватбанку"

Така судова тяжба є черговою спробою дестабілізувати роботу банку, ще однією міною уповільненої дії, закладеною при оформленні переходу заставного майна у власність банку до націоналізації,

– заявили в "Приваті".

У банку підкреслюють, що в цій офісній будівлі до карантину працювали близько 1,5 тисячі працівників. Втім, судові суперечки не вплинуть на поточну діяльність банку і безперебійну роботу його сервісів.

"З березня 2020 року співробітники працюють дистанційно, а в разі подальшого негативного розвитку судового розгляду щодо цього об'єкту співробітники будуть розміщені в інших офісах банку", – розповіли в "Приватбанку".