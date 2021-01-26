Суд знову переніс розгляд справи про націоналізацію "Приватбанку": причина

26 січня 2021 , 19:02
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Апеляційний суд 26 січня мав би продовжити розгляд справи щодо законності націоналізації "ПриватБанку", але на заваді став COVID-19. Річ у тім, що коронавірус підозрюють в одного з адвокатів Коломойського.

Джерело: "5 канал"

Планується, що наступне засідання та розгляд цієї справи відбудеться вже у лютому.

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Зауважимо, що у 2020 році розгляд цієї справи поновили, проте представники держави й "Приватбанку" просили її закриття. Вони посилалися на так званий антиколомойський закон, який прямо забороняє повертати націоналізовані банки колишнім власникам.

Справа "Приватбанку": що відомо

  • Ще у 2016 році НБУ визнав "Приватбанк" неплатоспроможним. Власники найбільшої кількості акцій Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов звернулися до уряду з пропозицією націоналізувати банк.
  • Крім цього, держава докапіталізувала установу на понад 155 мільярдів гривень. Однак потім ексвласники банку заявили, що націоналізація нібито була незаконною.
  • 15 жовтня 2019 року "Приватбанк" переміг в Апеляційному суді Англії у справі проти Коломойського та Боголюбова.
  • У 2019 році уряд підготував законопроєкт, який забороняє повертати збанкрутілі банки їхнім ексвласникам.
Більше про те, як розвивається розгляд справи "Приватбанку" – читайте за посиланням.