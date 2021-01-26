Апеляційний суд 26 січня мав би продовжити розгляд справи щодо законності націоналізації "ПриватБанку", але на заваді став COVID-19. Річ у тім, що коронавірус підозрюють в одного з адвокатів Коломойського.

Джерело: "5 канал" Планується, що наступне засідання та розгляд цієї справи відбудеться вже у лютому. Важливо Рухається у потрібному руслі, – Венедіктова про справу "Приватбанку" Зауважимо, що у 2020 році розгляд цієї справи поновили, проте представники держави й "Приватбанку" просили її закриття. Вони посилалися на так званий антиколомойський закон, який прямо забороняє повертати націоналізовані банки колишнім власникам. Справа "Приватбанку": що відомо Ще у 2016 році НБУ визнав "Приватбанк" неплатоспроможним. Власники найбільшої кількості акцій Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов звернулися до уряду з пропозицією націоналізувати банк.

Власники найбільшої кількості акцій Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов звернулися до уряду з пропозицією націоналізувати банк. Крім цього, держава докапіталізувала установу на понад 155 мільярдів гривень. Однак потім ексвласники банку заявили, що націоналізація нібито була незаконною.

Однак потім ексвласники банку заявили, що 15 жовтня 2019 року "Приватбанк" переміг в Апеляційному суді Англії у справі проти Коломойського та Боголюбова.

Англії у справі проти Коломойського та Боголюбова. У 2019 році уряд підготував законопроєкт, який забороняє повертати збанкрутілі банки їхнім ексвласникам. Більше про те, як розвивається розгляд справи "Приватбанку" – читайте за посиланням.