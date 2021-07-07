Суд визнав банкротом компанію "Богдан Моторс" Гладковського

Госпсуд Дніпропетровської області 6 липня визнав банкротом ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Процедуру ліквідації вже розпочали.

Відомо, що компанія накопичила 6,7 мільярда гривень боргів. Серед найбільших кредиторів – 4 банки та ще 2 структури.

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Скільки грошей заборгував "Богдан Моторс"

"Укрексімбанку" – 1,64 мільярда гривень,

UniCredit Bank AG – 1,53 мільярда гривень,

"Міжнародному інвестиційному банку" – 181,6 мільйона гривень,

"Саревін Інвестментс ЛТД" – 2,35 мільярда гривень,

закритому недиверсифікованому венчурному корпоративному інвестиційному фонду "Бріз" – 385,8 мільйона гривень,

ТОВ "Автомобільна група "Богдан" – 349,8 мільйона гривень.

Останні 3 компанії пов'язані з боржником. Засновник "Богдан Моторс" Олег Гладковський та його син Ігор є міноритарними акціонерами "Міжнародного інвестиційного банку". Інвестфонд "Бріз" через Гладковського також пов'язаний з "Богдан Моторс", як і ТОВ "Автомобільна група "Богдан".

Обшуки в компанії

28 квітня на заводі "Кузня на Рибальському" і в підрозділах "Богдан Моторс" провели обшуки.

Слідчі дії пов'язані з тим, що протягом 2015 – 2019 років ці підприємства уклали з Міністерством оборони дорогі контракти на поставку військових автомобілів та обладнання.

Однак чиновники Міноборони перевищили свої повноваження. Мовиться про завищення вартості товарів і послуг, а також поставки для Збройних сил неякісної продукції.

У 2020 році "Богдан Моторс" отримав 3,38 мільярда гривень збитку. За даними компанії, на кінець 2020 року її поточні зобов'язання та забезпечення становили 9,18 мільярда гривень при активах 1,09 мільярда гривень.