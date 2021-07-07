Відомо, що компанія накопичила 6,7 мільярда гривень боргів. Серед найбільших кредиторів – 4 банки та ще 2 структури.

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Скільки грошей заборгував "Богдан Моторс"

"Укрексімбанку" – 1,64 мільярда гривень,

UniCredit Bank AG – 1,53 мільярда гривень,

"Міжнародному інвестиційному банку" – 181,6 мільйона гривень,

"Саревін Інвестментс ЛТД" – 2,35 мільярда гривень,

закритому недиверсифікованому венчурному корпоративному інвестиційному фонду "Бріз" – 385,8 мільйона гривень,

ТОВ "Автомобільна група "Богдан" – 349,8 мільйона гривень.

Останні 3 компанії пов'язані з боржником. Засновник "Богдан Моторс" Олег Гладковський та його син Ігор є міноритарними акціонерами "Міжнародного інвестиційного банку". Інвестфонд "Бріз" через Гладковського також пов'язаний з "Богдан Моторс", як і ТОВ "Автомобільна група "Богдан".

Зверніть увагу! У 2020 році "Богдан Моторс" отримав 3,38 мільярда гривень збитку. За даними компанії, на кінець 2020 року її поточні зобов'язання та забезпечення становили 9,18 мільярда гривень при активах 1,09 мільярда гривень.

Обшуки в компанії