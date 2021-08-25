Суд у США заборонив Коломойському продавати активи

Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов хотіли домогтися припинення розгляду справи за позовом "Приватбанку" у суді США . Втім, відповідне клопотання там відхилили.

Відповідне рішення ухвалив Канцлерський суд штату Делавер. Там продовжать розглядати справу за цивільним позовом "Приватбанку".

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Він стосується стягнення збитків, спричинених колишніми власниками до його націоналізації у грудні 2016 року. Відповідачам не вдалося переконати суд, що справа має розглядатись в Україні.

Водночас судді задовольнив їхнє клопотання щодо призупинення провадження в окремій частині. Рішення діятиме, поки пов'язані судові процеси в Україні не будуть вирішені по суті.

Розглянули клопотання "Приватбанку"

Крім цього, суд задовольним клопотання "Приватбанку" та виніс наказ про збереження активів – status quo order. Це означає, що колишнім власникам заборонені будь-які дії з активами у США, вчинені поза межами звичайної господарської діяльності.

Як відреагували у банку

Судді пояснили, що таке рішення гарантуватиме позивачу належне забезпечення вимог на суму в понад 600 мільйонів доларів. Саме таке відшкодування "Приватбанк" вимагає у рамках цього провадження.

У "Приватбанку" привітали рішення, яким суд відхилив клопотання про припинення розгляжу справи. Там очікують на встановлення швидкого графіку подальшого розгляду справи.

"Розгляд справи продовжується, тепер суд перейде до вирішення низки проміжних процесуальних питань. Це наблизить справу до судового засідання по суті", – мовиться у заяві.

У США проти Коломойського ввели санкції

У березні Коломойському заборонили в'їжджати у США через причетність до корупційних дій, які підірвали "віру українського суспільства в демократичні інститути".

Як пояснили у Держдепі, підставою для запровадженя санкцій стала діяльність Коломойського на посаді голови Дніпропетровської області у 2014 – 2015 роках.



Санкції США проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу