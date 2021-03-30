Суд Ізраїлю ухвалив важливе рішення на користь "Приватбанку" у суперечці з ексвласниками

Верховний суд Ізраїлю підтвердив право "Приватбанку" на публічний розгляд проти ексвласників банку справи на 600 мільйонів доларів. Цим рішенням також відмовили у задоволенні апеляційної скарги Israel Discount Bank.

У "Приватбанку" привітали це рішення ізраїльського суду і зазначили, що сподіваються на справедливе правосуддя.

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Деталі справи

Згідно з даними "Приватбанку", колишні власники банку Ігор Коломойський та Генадій Боголюбов у період з 2007 по 2011 роки привласнили 600 мільйонів доларів.

Ці гроші вони незаконно вивели з "Приватбанку" і перевели на банківський рахунок в одному з найбільших банків Ізраїлю Israel Discount Bank. За твердженням "Приватбанку", Israel Discount Bank сприяв привласненню коштів.

Israel Discount Bank дозволив здійсненню очевидно шахрайських перерахувань на банківський рахунок в Ізраїлі, що був відкритий у банку, і не вчинив жодних дій для відмови або блокування таких операцій, попри безліч очевидних критичних показників, які свідчили про шахрайський характер таких переказів та відмивання коштів,

– мовиться у повідомленні "Приватбанк".

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