Суд Ізраїлю ухвалив важливе рішення на користь "Приватбанку" у суперечці з ексвласниками
Верховний суд Ізраїлю підтвердив право "Приватбанку" на публічний розгляд проти ексвласників банку справи на 600 мільйонів доларів. Цим рішенням також відмовили у задоволенні апеляційної скарги Israel Discount Bank.
Джерело:"Приватбанк"
У "Приватбанку" привітали це рішення ізраїльського суду і зазначили, що сподіваються на справедливе правосуддя.
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Деталі справи
Згідно з даними "Приватбанку", колишні власники банку Ігор Коломойський та Генадій Боголюбов у період з 2007 по 2011 роки привласнили 600 мільйонів доларів.
Ці гроші вони незаконно вивели з "Приватбанку" і перевели на банківський рахунок в одному з найбільших банків Ізраїлю Israel Discount Bank. За твердженням "Приватбанку", Israel Discount Bank сприяв привласненню коштів.
Israel Discount Bank дозволив здійсненню очевидно шахрайських перерахувань на банківський рахунок в Ізраїлі, що був відкритий у банку, і не вчинив жодних дій для відмови або блокування таких операцій, попри безліч очевидних критичних показників, які свідчили про шахрайський характер таких переказів та відмивання коштів,
– мовиться у повідомленні "Приватбанк".
Як розвивалася судова тяганина
- 18 грудня 2019 року "Приватбанк" подав позов проти своїх колишніх власників та інших відповідачів в Окружний суд Тель-Авіва і виграв суперечку. Пізніше Israel Discount Bank оскаржив це рішення у Верховному суді Ізраїлю.
- 26 березня 2021 року Верховний суд Ізраїлю виніс важливе рішення, яким відмовив у задоволенні апеляційної скарги Israel Discount Bank та підтвердив право "Приватбанку" на відкритий розгляд справи судом по суті в повному обсязі.
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