Суд дозволив будувати у селах багатоповерхівки

Громадська організація "КУБ" виграла суд у справі про скасування заборони на будівництво багатоповерхівок у селах з населенням понад 1 тисяча людей.

Відповідне рішення зафіксоване у постанові Шостого апеляційного адміністративного суду Києва за результатами розгляду рішення Окружного адміністративного суду.

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У селах дозволили багатоповерхівки

Апеляційний суд відхилив скаргу Міністерства розвитку громад і територій на рішення Окружного адмінсуду. У ньому йшлося про визнання протиправним скасування наказу міністерства про закріплення в державних будівельних нормах заборони на будівництво багатоповерхових будинків у селах із населенням понад 1 тисячу людей і кварталах садибної забудови.

Рішення набрало законної сили 2 вересня, а відповідні норми ДБН більше не діють.

Відповідно до скасованого пункту про "Планування та забудову територій"

Максимальна допустима висота житлової забудови в селах із населенням понад 1 тисяча людей становить 12 метрів (чотири поверхи). Розміщення багатоквартирних (секційних) будинків у кварталах садибної забудови не допускається.

У містах з населенням до 50 тисяч заборонено будувати будинки вище 27 метрів (до 9 поверхів включно), з населенням 50 – 100 тисяч – понад 48 метрів (до 16 поверхів включно).

Із позовом до міністерства про скасування деяких положень ДБН щодо висотності забудови зверталася громадська організація "Коло українських будівельників".