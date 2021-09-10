Суд дозволив будувати у селах багатоповерхівки
Джерело:"Економічна правда"
Громадська організація "КУБ" виграла суд у справі про скасування заборони на будівництво багатоповерхівок у селах з населенням понад 1 тисяча людей.
Відповідне рішення зафіксоване у постанові Шостого апеляційного адміністративного суду Києва за результатами розгляду рішення Окружного адміністративного суду.
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У селах дозволили багатоповерхівки
Апеляційний суд відхилив скаргу Міністерства розвитку громад і територій на рішення Окружного адмінсуду. У ньому йшлося про визнання протиправним скасування наказу міністерства про закріплення в державних будівельних нормах заборони на будівництво багатоповерхових будинків у селах із населенням понад 1 тисячу людей і кварталах садибної забудови.
Рішення набрало законної сили 2 вересня, а відповідні норми ДБН більше не діють.
Відповідно до скасованого пункту про "Планування та забудову територій"
- Максимальна допустима висота житлової забудови в селах із населенням понад 1 тисяча людей становить 12 метрів (чотири поверхи). Розміщення багатоквартирних (секційних) будинків у кварталах садибної забудови не допускається.
- У містах з населенням до 50 тисяч заборонено будувати будинки вище 27 метрів (до 9 поверхів включно), з населенням 50 – 100 тисяч – понад 48 метрів (до 16 поверхів включно).