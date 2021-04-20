Міністерство соціальної політики України у березні 2021 року виділило на фінансування субсидій українців, для оплати житлово-комунальних послуг, майже 5 мільярдів гривень. Субсидії ж отримали близько 3 тисяч домогосподарств.

Субсидії у березні 2021

Мінсоцполітики у відповідь на запит 24 кану, зазначило, що середній розмір субсидій становив 1 685,58 гривні. Згідно з Єдиним державним реєстром житлову субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримали у березні 2 954,1 тисячі домогосподарств.

Важливо У Мінсоцполітики назвали суму покупки, за яку позбавлятимуть субсидії

Фінансування субсидій

Загальна сума фінансуванні на субсидії для оплати житлово-комунальних послуг за березень 2021 становила близько 4,9 мільярда гривень, як повідомив заступник міністра Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

Хто може отримати субсидії

Державні субсидії надаються неплатоспроможним громадянам на покриття комунальних витрат. Для отримання субсидій громадянин може подати заяву та декларацію, скориставшись урядовим порталом.

Субсидії можуть отримати:

Люди, які проживають у житлових будинках (зокрема, готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (в сільській місцевості теж).

Люди, які проживають у багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у сільській місцевості теж).

Багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

Нагадаємо, що Кабмін 14 квітня 2021 року посилив вимоги для надання житлових субсидій. Проєкт постанови посилив адресність надання житлових субсидій для забезпечення державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних грошей.