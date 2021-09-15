Субсидії та "Велике будівництво": Кабмін через депутатів подав зміни до Бюджету

Уряд через депутатів пропонує зміни до Держбюджету-2021. Зокрема, хочуть збільшити виплати на субсидії, програму "Велике будівництво" тощо.

На субсидії додатково хочуть виділити 12 мільярдів. Річ у тім, що в грудні 2021 року хочуть заплатити за січень 2022 року.

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Що ще хочуть змінити у Бюджеті

На "Велике будівництво" додатково можуть виділити 15 мільярдів;

на соціально-економічну сферу можуть дати 2,5 мільярда, а на та інфраструктурну субвенцію – 1,5 мільярда;

виплати боргів шахтам – 1 мільярд;

COVID-пакети для медиків – 2 мільярди;

виплатити Збройним Силам України – 3,8 мільярда;

на інші виплати – 1,5 мільярда.

Що відомо про Бюджет-2022

Кабінет міністрів направив до Верховної Ради проєкт Держбюджету на 2022 рік. У нього заклали такі показники: ВВП – 5 368 мільярдів, дефіцит – 188 мільярдів, доходи: – 1 219 мільярдів, витрати – 1 407 мільярдів, кредити – 529 мільярдів, погашення та обслуговування державного боргу – 560 мільярдів.

Денис Шмигаль заявив, що у проєкті бюджету зафіксований курс гривні до долара на рівні 28,6 – 28,7. Прем'єр зауважив, що він відповідає прогнозу Кабміну.

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