Субсидії та "Велике будівництво": Кабмін через депутатів подав зміни до Бюджету
Джерело:телеграм-канал Ярослава Железняка
Уряд через депутатів пропонує зміни до Держбюджету-2021. Зокрема, хочуть збільшити виплати на субсидії, програму "Велике будівництво" тощо.
На субсидії додатково хочуть виділити 12 мільярдів. Річ у тім, що в грудні 2021 року хочуть заплатити за січень 2022 року.
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Що ще хочуть змінити у Бюджеті
- На "Велике будівництво" додатково можуть виділити 15 мільярдів;
- на соціально-економічну сферу можуть дати 2,5 мільярда, а на та інфраструктурну субвенцію – 1,5 мільярда;
- виплати боргів шахтам – 1 мільярд;
- COVID-пакети для медиків – 2 мільярди;
- виплатити Збройним Силам України – 3,8 мільярда;
- на інші виплати – 1,5 мільярда.
Що відомо про Бюджет-2022
Кабінет міністрів направив до Верховної Ради проєкт Держбюджету на 2022 рік. У нього заклали такі показники: ВВП – 5 368 мільярдів, дефіцит – 188 мільярдів, доходи: – 1 219 мільярдів, витрати – 1 407 мільярдів, кредити – 529 мільярдів, погашення та обслуговування державного боргу – 560 мільярдів.
Денис Шмигаль заявив, що у проєкті бюджету зафіксований курс гривні до долара на рівні 28,6 – 28,7. Прем'єр зауважив, що він відповідає прогнозу Кабміну.
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