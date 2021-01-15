Субсидії та підвищення тарифів: у Мінфіні дали прогноз щодо подальшої ситуації
У Міністерстві фінансів розповіли, який наслідок для економіки може мати підвищення тарифів. У відомстві, зокрема, переконують, що ухвалення наприкінці 2020 року рішення щонайменше можуть призвести до збільшення кількості субсидіантів.
Заява Мінфінансів щодо змін у тарифах
Як пояснив міністр фінансів Сергій Марченко, рішення щодо ринку електроенергії та тарифів на газ може призвести до необхідності перегляду програми субсидій. Про це він розповів у коментарі виданню "Новое время".
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Поки що говорити зарано, в якому обсязі, та чи дійсно це буде така потреба. У нас програма субсидій покриває фактично два опалювальних сезони. Чи потрібно буде якимсь чином змінювати необхідну суму коштів на цю програму до кінця року – побачимо,
– зауважив міністр.
Марченко додав, що міністерство фінансів під час підготовки бюджету заклало достатньо коштів.
"Можливо, будуть необхідні додаткові, поки що говорити зарано, в якому обсязі", – підкреслив він.
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Головне про підвищення тарифів
- Кабінет Міністрів перед Новим роком значно підвищив тариф на електроенергію для населення, хоча й залишив фіксовану ціну. Зокрема, скасували пільгову ціну у 90 копійок за кіловат-годину за перші 100 кіловат-годин..
- Крім того, зросли тарифи на виробництво теплової енергії для населення на 2021 рік. Зростання стосується усіх 23 компаній.
- Також з 1 січня зросла ціна за транспортування газу.
- Водночас Нафтогаз підняв ціну на газ для населення за січень на 14%.
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