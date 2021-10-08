Субсидії на опалювальний сезон 2021 – 2022: хто вже отримав та скільки
Джерело:Міністерство соціальної політики
У вересні поточного року число українців, що отримали субсидій збільшилася на 100 тисяч. Середній розмір субсидії у цьому опалювальному сезоні буде приблизно до 2 тисяч гривень на домогосподарство.
Скільки українців мають субсидію
Згідно зі статистикою Мінсоцполітики, понад 2,5 мільйони українських сімей мають житлові субсидії станом на початок жовтня 2021 року. Минулого опалювального сезону субсидії отримували майже 3 мільйони сімей. Тобто цьогоріч півмільйона українців залишилось без субсидій.
Варто ознайомитись Опалювальний сезон 2021 – 2022 в Україні: якими будуть тарифи та що з субсидіямиЗверніть увагу! За останній тиждень до органів соціального захисту населення надійшло понад 32 тисяч заяв. На початку вересня їх було понад 25 тисяч заяв за тиждень.
Розмір субсидії
За прогнозними оцінками Мінсоцполітики, цьогоріч в опалювальному сезоні середній розмір субсидії складатиме близько 1,9 – 2 тисячі гривень на домогосподарство.
Також нагадаємо, що з 1 жовтня були скасовані збільшені на 50% соціальні нормативи на житлові комунальні послуги при призначенні субсидії. Нормативи діятимуть лише у тих регіонах, що опиняться у червоній зоні.
Для отримання субсидії можна звернутись до:
- представника територіальної громади або ЦНАПу,
- органу соціального захисту населення,
- відправити документи через "Укрпошту",
- онлайн на сайті Мінсоцполітики (потрібно мати електронні засоби ідентифікації).
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На субсидію не мають права ті, хто:
- має на депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень;
- купує новий автомобіль, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень;
- купує валюту на понад 50 тисяч гривень одноразово.